2019-12-16T09:39:45+03:00
Спорт

В Барнауле прошел тур женского чемпионата России по волейболу

Команда «Алтай-АГАУ» закрепила за собой второе место турнирной таблицы
Анна СЕМИНА
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"Алтай-АГАУ""Алтай-АГАУ"Фото: предоставлено пресс-службой
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С 11 по 15 декабря в Барнауле проходили игры в рамках третьего тура чемпионата России 2019-2020 по волейболу среди женских команд. По итогам данного этапа местная команда «Алтай-АГАУ» заняла второе место турнирной таблицы.

Наши девушки провели четыре встречи, в которых одержали три победы. В первый соревновательный день команда «Алтай-АГАУ» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:14) обыграла иркутскую «Ангару». Во второй в трех партиях (18:25, 22:25, 22:25) уступила омской «Оми-СибГУОР». Затем с легкостью прошла читинскую «Забайкалочку» - 3:0 (25:14, 25:17, 25:14). И в завершении сыграли 3:1 (19:25, 25:18, 25:16, 25:15) с «Олимпом» из Куйбышева

В итоге по итогам прошедшего в Барнауле тура «Алтай-АГАУ» закрепляется на второй строке турнирной таблицы, «Омь-СибГУОР» пока сохраняет лидерство.

Следующий тур «Алтай-АГАУ» проведёт в Иркутске с 14 по 18 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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