2019-12-13T06:19:48+03:00
Общество

Сильный гололед: жителей Алтайского края предупреждают о непогоде

13 и 14 декабря нужно быть внимательными на дорогах
САПОЖКОВА Александра
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Гололед на дорогахГололед на дорогахФото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники МЧС предупреждают жителей Алтайского края о неблагоприятной погоде. Днём 13 и сутки 14 декабря в регионе снег и мокрый снег, метель, порывы ветра до 16 метров в секунду. Ночная температура составит -7...-17 градусов, дневная -4...+1.

При этом на дорогах ожидаются снежные заносы и сильная гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть крайне осторожными.

- Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию и помнить, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. Пешеходам при переходе дороги не нужно торопиться и тем более бежать, - предупреждают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следует обратить внимание на обувь, самый лучший вариант - на микропористой основе. Наступать следует на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях.

- Старайтесь не носить тяжелые сумки и не держать руки в карманах - это увеличивает вероятность падения, - отметили спасатели.

Единый телефон доверия МЧС по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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