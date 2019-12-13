2019-12-13T05:22:44+03:00
Происшествия

Ирландский паб горел в Барнауле

Пожар начался на кухне
Анна СЕМИНА
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Неприятный инцидент заставил отдыхающих покинуть одно из популярных питейных заведений Барнаула – в ирландском пабе на проспекте Красноармейском произошел пожар.

Возгорание произошло еще 11 декабря, но до сих пор активно обсуждается в сети. Пожар возник в трехэтажном здании на проспекте Красноармейском, где кроме офисов располагаются несколько развлекательных заведений, среди которых стриптиз-бар и паб. Вот как раз в последнем все и началось.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю, погибших и пострадавших в ЧП удалось избежать. По информации спасателей, звонок на пульт дежурного поступил в 18.30. На ликвидацию выдвинулись 27 человек личного состава и десять единиц техники. Уже после стало известно, что очаг располагался на кухне – загорелась фритюрница. Затем огонь перекинулся на остальную площадь.

- Спустя полчаса возгорание удалось ликвидировать, поврежденным оказался потолок и вытяжка. Предварительной причиной пожара в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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