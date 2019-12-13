2019-12-13T04:52:39+03:00
Происшествия

Труп под окнами многоэтажки обнаружен в Барнауле

Полиция провела опрос жителей дома
Анна СЕМИНА
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СпецмедперевозкаСпецмедперевозкаФото: скриншот сайта
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Накануне вечером, 12 декабря, барнаульцы заметили труп под онами многоэтажки.

О ЧП рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам труп мужчины был обнаружен рядом с домом №68 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. На место происшествия вызвали полицию.

- Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома. Подробности неизвестны, - говорится в сообщении.

Возраст погибшего, его личность, а также обстоятельства смерти также пока неизвестны. Их установит экспертиза и следствие.

Тем временем 24-летний житель Белокурихи готовится ответить в суде по делу об убийстве бывшего зэка. Молодые люди находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорились из-за своего статуса в криминальной среде – ранее оба отбывали наказание в колонии. Обвиняемый зарезал своего приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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