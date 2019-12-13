Труп под окнами многоэтажки обнаружен в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:52 2019-12-13T04:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 12 декабря, барнаульцы заметили труп под онами многоэтажки.

О ЧП рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам труп мужчины был обнаружен рядом с домом №68 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. На место происшествия вызвали полицию.

- Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома. Подробности неизвестны, - говорится в сообщении.

Возраст погибшего, его личность, а также обстоятельства смерти также пока неизвестны. Их установит экспертиза и следствие.

Тем временем 24-летний житель Белокурихи готовится ответить в суде по делу об убийстве бывшего зэка. Молодые люди находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорились из-за своего статуса в криминальной среде – ранее оба отбывали наказание в колонии. Обвиняемый зарезал своего приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU