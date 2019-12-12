В Камне-на-Оби мужчина заплатил за не оказанные интимные услуги

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-12T15:52:56+03:00

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Прибывший в командировку в Камень-на-Оби мужчина хотел провести вечер с девушкой легкого поведения. Они познакомились в соцсетях, но в итоге желаемого мужчина не получил и также лишился денег, сообщают «Каменские известия».

Это произошло вечером 10 декабря. Мужчина в социальных сетях нашел группу «Секс-знакомства Камень-на-Оби». Там он выбрал понравившуюся девушку и позвонил ей, чтобы договориться о встрече.

Девушка на другом конце провода сообщила, что за час интимного времяпровождения берет 2,5 тысячи рублей. Также она заверила, что необходимо внести предоплату, что мужчина и сделал. Потом аферистка вспомнила, что работает не меньше двух часов и велела действовать по той же схеме. На этом ее просьбы не закончились. Девушка сказала, что нужно оплатить апартаменты. В этот момент мужчина понял, что был «разведен на бабки» и позвонил в полицию.

Когда правоохранители сами позвонили девушке, она представилась другим именем. Потом сообразительная мошенница сообщила, что никаких услуг интимного характера не оказывает и не собирается, а мужчину этого вообще не знает. При этом девушка подтвердила, что мужчина перевел ей пять тысяч рублей, но за какую услугу, говорить отказалась. После этого она уже не брала трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU