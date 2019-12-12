Скрипачка из Барнаула прошла в финал конкурса «Синяя птица»
Финалисткой шестого сезона всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» стала ученица Барнаульской детской музыкальной школы №5 Софья Колтакова. Также один из членов жюри, известный пианист Денис Мацуев, позвал алтайскую музыкантку на летнюю творческую смену в Суздале.
В рамках этого проекта также денежной благодарностью награждают педагогов, уточнили в пресс-службе мэрии Барнаула. Специалисты учитывают заслуги последних лет самого преподавателя и достижения его учеников. По итогу грант телевизионного проекта «Синяя птица» получат пять российских педагогов. В их числе будет и преподаватель Барнаульской детской музыкальной школы №5Светлана Чеканова.
Стоит отметить, что в 2019 году в конкурсе приняли участие 40 талантливых юных музыкантов России.
ИСТОЧНИК KP.RU