Скрипачка из Барнаула прошла в финал конкурса «Синяя птица»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-12T13:47:41+03:00

Летом она поедет на летнюю творческую смену в Суздаль

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Финалисткой шестого сезона всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» стала ученица Барнаульской детской музыкальной школы №5 Софья Колтакова. Также один из членов жюри, известный пианист Денис Мацуев, позвал алтайскую музыкантку на летнюю творческую смену в Суздале.

В рамках этого проекта также денежной благодарностью награждают педагогов, уточнили в пресс-службе мэрии Барнаула. Специалисты учитывают заслуги последних лет самого преподавателя и достижения его учеников. По итогу грант телевизионного проекта «Синяя птица» получат пять российских педагогов. В их числе будет и преподаватель Барнаульской детской музыкальной школы №5Светлана Чеканова.

Стоит отметить, что в 2019 году в конкурсе приняли участие 40 талантливых юных музыкантов России.

ИСТОЧНИК KP.RU