На Алтае молодые родители получат двойные выплаты в декабре

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-12T13:25:41+03:00

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Молодые родители Алтайского края, получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Фонде социального страхования, в декабре получат двойное пособие. Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования России.

Поясняется, что первую выплату, которая полагается за ноябрь, молодые родители получили еще в начале декабря (5 и 6 числа). А вот за декабрь деньги выплатят уже 26 и 27 числа текущего месяца.

-В соответствии с федеральным законом данное пособие за декабрь должно выплачиваться получателям с 1 по 15 января. Однако с 2017 года, когда обеспечение застрахованных лиц пособиями в связи с материнством взял на себя Фонд социального страхования, декабрьскую выплату основной части получателей мы проводим в канун новогодних праздников, - пояснила управляющий алтайским отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.

Она также отметила, что если кто-то из молодых родителей Алтайского края не хочет получать выплату в декабре, то должен подать соответствующее заявление лично либо через работодателя. А вот следующая плановая выплата пособия состоится в начале февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU