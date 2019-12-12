В Барнауле загорелась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-12T12:49:38+03:00

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Маршрутный автобус №110 загорелся в краевой столице. Происшествие случилось во время рейса на улице Взлетной. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По рассказам горожан, маршрутное такси загорелось, когда водитель отъезжал от остановки. На место ЧП оперативно приехали алтайские сотрудники МЧС. Правда, потушить возгорание барнаульцам удалось до приезда спасателей. Несколько горожан пожертвовали своими огнетушителями, чтобы помочь водителю маршрутки.

Стоит отметить, что в результате происшествия никто не пострадал. Кстати, несколько дней назад, 7 декабря, с этим же маршрутом произошло подобное происшествие. Тогда она случилось на улице Панфиловцев, автобус выгорел до неузнаваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU