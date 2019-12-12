2019-12-12T11:51:58+03:00
Происшествия

Замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк отпущен под домашний арест

Его задержали 20 ноября
Юлия ЕВГРАФОВА
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Дмитрий МаслюкДмитрий МаслюкФото: газеты «Бийский рабочий»
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Заместителя главы Бийска по вопросам строительства Дмитрия Маслюка освободили из следственного изолятора. Теперь он будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Отмечается, что обвинения с замглавы при этом не сняты. Напомним, Дмитрия Маслюка арестовали 20 ноября. Он должен был два месяца провести в СИЗО.

Маслюка подозревают в превышении должностных полномочий. Причиной послужили найденные в домах на улице Спекова, которые построили в рамках программы переселения, многочисленные нарушений. В том числе и превышения предельно-допустимых норм фенола и формальдегида.

К слову, еще раньше, 18 ноября, в бийской мэрии силовики в масках провели обыски. Они изъяли компьютеры и документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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