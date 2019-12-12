Замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк отпущен под домашний арест
Заместителя главы Бийска по вопросам строительства Дмитрия Маслюка освободили из следственного изолятора. Теперь он будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Отмечается, что обвинения с замглавы при этом не сняты. Напомним, Дмитрия Маслюка арестовали 20 ноября. Он должен был два месяца провести в СИЗО.
Маслюка подозревают в превышении должностных полномочий. Причиной послужили найденные в домах на улице Спекова, которые построили в рамках программы переселения, многочисленные нарушений. В том числе и превышения предельно-допустимых норм фенола и формальдегида.
К слову, еще раньше, 18 ноября, в бийской мэрии силовики в масках провели обыски. Они изъяли компьютеры и документы.
Читайте также: Алтайских чиновников подозревают в халатности и ущербе в 170 млн рублей.Они закрывали глаза на незаконную свалку
ИСТОЧНИК KP.RU