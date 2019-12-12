В Барнауле можно будет бесплатно посмотреть кино

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-12T11:23:16+03:00

Кинопоказы пройдут с 16 по 20 декабря

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В рамках всероссийской акции «День короткометражного кино - 2019» в кинотеатрах Алтайского края с 15 до 25 декабря пройдут бесплатные показы. Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание зрителей к короткометражному кино, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Так показы пройдут в кинозалах Барнаула, Камня-на-Оби, Змеиногорска, Кулунды, Благовещенки, Мамонтово. Организаторы сообщают, что будут представлены восемь программ короткометражных фильмов: «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты».

В Барнауле посмотреть кино можно будет в Шишковке:

- 16 декабря в 18 часов - «Документальное кино».

- 17 декабря в 18 часов - «Семейное кино».

- 18 декабря в 18 часов - «Звезды в коротком метре».

- 19 декабря в 18 часов - «Счастье - это…» (часть II).

- 20 декабря в 16 часов 30 минут - «Кино будущего».

- 21 декабря в 16 часов - «Фестивальные хиты».

Показы также пройдут в кинотеатре «Премьера:

- 19 декабря в 12 часов - «Анимация 0+».

- 19 декабря в 13 часов 15 минут - «Кино будущего».

- 19 декабря в 14 часов 20 минут - «Международная программа».

- 19 декабря в 16 часов - «Фестивальные хиты».

- 20 декабря в 12 часов - «Звезды в коротком метре».

- 20 декабря в 13 часов 45 минут - «Семейное кино».

- 20 декабря в 15 часов - «Счастье - это…» (часть II).

ИСТОЧНИК KP.RU