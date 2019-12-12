2019-12-12T10:10:15+03:00
Общество

В Барнауле обворовали автомат с мягкими игрушками

Ущерб составил порядка 9 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Новогоднее настроение, похоже, постигло даже барнаульских воришек. 8 декабря неизвестные обворовали автомат с мягкими игрушками, который установлен в фойе магазина по адресу улица Кулагина, 44.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», обокрали «однорукого бандита». Этот тот самый автомат с "клещней", с помощью которой почти невозможно вытащить из автомата игрушки - те постоянно соскальзывают, лишая азартных школьников денег. Жулики украли не плюшевых мишек, а деньги из монетоприёмника – около 9 тыс. рублей.

Опрошенный охранник пояснил, что в фойе магазина часто бывают подростки. Не исключено, что это сделал один из них. Если злоумышленников поймают, то, возможно, им придется отвечать по статье о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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