2019-12-12T10:02:35+03:00
Общество

Барнаульский психиатр представит книгу «Истерический молебен»

Презентация пройдет на сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА»
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаульский психиатр, кандидат медицинских наук Виктор Ведяшкин презентует книгу стихов « Истерический молебен».

-Это яркий калейдоскоп смыслов и смелая амплитуда сюжетных линий, способных вывести эмоции читателя на чистую гладь космического океана,- гордо и витиевато заявляет о своем творении автор. Художественное оформление, по его словам, выполнено Михаилом Бутаковым в стиле « грязной» татуировки.

15 декабря, в 17-00 Виктор Ведяшкин представит свое детище на сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» . Там же почитают свои стихи Елена Ожич, Соня Князева, Александра Малыгина, Иван Образцов и другие поэты . Вход на мероприятие свободный. Гостям обещают выдать « фронтовые сто грамм» и бутербродик.

Читайте также: «Культурные сезоны» в Барнауле продолжатся бесплатным концертом Ах Астаховой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шикарный коттедж со SPA-зоной и хамамом продают в Барнауле
В Барнауле обворовали автомат с мягкими игрушками
Бывшего гаишника осудили за мошенничество
Мужчина погиб при пожаре в Новоалтайске
Скандальный спортцентр предложили построить в Бийске
Вячеслав Франк поборется за пост главы Барнаула
Лучших сортировщиков определили на Алтай-Коксе
Контроль над барнаульским аэропортом перейдет к «Новопорту»
Житель Барнаула ограбил цветочный киоск на 101 розу
Бийск стал аутсайдером по стоимости и качеству жизни среди городов России
Алтайских чиновников подозревают в халатности и ущербе в 170 млн рублей
Кандидат в мэры Барнаула считает, что город должен быть обустроен по фэншую
В Смоленском районе благодаря рейдам сокращается число браконьеров
"Это голуби переоделись": по центру Барнаула бродила стая крякающих уток
С 5 января и на два года в Барнауле закрывают Старый мост
Временным министром экономики Алтайского края назначен Анатолий Нагорнов
Барнаульцев заманивают на несуществующий кастинг фильма о Конюхове
Барнаульский ресторан «Русский чай» банкротит налоговая
Барнаульцы могут поучаствовать в новогодней акции по обмену подарками
Депутаты предложили сделать голосование за главу Барнаула открытым
Активисты составили список самых опасных пешеходных переходов в Барнауле
В Алтайском крае заготавливают новогодние елки