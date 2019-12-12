Барнаульский психиатр представит книгу «Истерический молебен»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-12T10:02:35+03:00

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Барнаульский психиатр, кандидат медицинских наук Виктор Ведяшкин презентует книгу стихов « Истерический молебен».

-Это яркий калейдоскоп смыслов и смелая амплитуда сюжетных линий, способных вывести эмоции читателя на чистую гладь космического океана,- гордо и витиевато заявляет о своем творении автор. Художественное оформление, по его словам, выполнено Михаилом Бутаковым в стиле « грязной» татуировки.

15 декабря, в 17-00 Виктор Ведяшкин представит свое детище на сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» . Там же почитают свои стихи Елена Ожич, Соня Князева, Александра Малыгина, Иван Образцов и другие поэты . Вход на мероприятие свободный. Гостям обещают выдать « фронтовые сто грамм» и бутербродик.

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ИСТОЧНИК KP.RU