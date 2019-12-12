2019-12-12T06:33:27+03:00
Политика

Вячеслав Франк поборется за пост главы Барнаула

12 декабря он подал документы на участие в конкурсе
Юлия ЕВГРАФОВА
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Документы на участие в конкурсе на пост главы Барнаула 12 декабря утром подал и Вячеслав Франк. Об этом рассказал секретарь конкурсной комиссии, депутат Барнаульский гордумы Сергей Струченко, пишет «Политсибру».

С 15 августа Вячеслав Франк исполняющий обязанности главы Барнаула. В городской администрации он работает уже много лет.

В итоге Франк стал четвертым кандидатом, который примет участие в конкурсе на пост градоначальника. До этого документы подали юрист Алексей Шипунов и экс- руководитель реготделения «Партии Роста» Андрей Крылов. Также буквально вчера, 11 декабря, подал документы и Сергей Шумов. Раньше он занимал руководящие должности в нескольких крупных предприятиях Барнаула, Горно-Алтайска и Москвы.

Стоит отметить, что до того момента, как документы на участие в конкурсе подал Вячеслав Франк, наиболее ярким кандидатом, который может занять лидирующую позицию, считали именно Шумова. Так как у него богатый опыт управления.

Напомним, документы можно подать до 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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