Контроль над барнаульским аэропортом перейдет к «Новопорту»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-12T06:53:15+03:00

«Новапорт» готов приступить к реконструкции аэровокзального комплекса в Барнауле

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Авиапредприятие «Алтай» в преддверии масштабной реконструкции разместит дополнительную эмиссию акций, по итогам которой контроль над предприятием перейдет к холдингу «Новапорт», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу алтайского минтранса Александра Дементьева.

«Новапорт» готов привлечь кредитные ресурсы и приступить к реконструкции аэропорта. Первый этап проекта реконструкции оценивают в 3 млрд рублей, второй этап — еще в 1 млрд рублей.

Первый этап предусматривает строительство нового аэровокзала на внутренних воздушных линиях, второй — реконструкцию действующего здания для перевода его под обслуживание пассажиров на международных направлениях.

На проектирование потребуется год, и еще порядка двух лет на реализацию обоих этапов.

Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Регион надеется на включение этого проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года. Предполагается, что рядом с действующей полосой будет построена новая такой же протяженностью — 2,8 км.

«Новапорт» является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов.

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ИСТОЧНИК KP.RU