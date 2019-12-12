Житель Барнаула ограбил цветочный киоск на 101 розу

СЕГОДНЯ 04:52 2019-12-12T05:17:52+03:00

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Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело против горожанина за грабеж огромного букета из 101 розы. Сумма цветов превысила 15 тыс. рублей.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый обвиняемый зашел в один из цветочных павильонов в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил продавца собрать ему букет из 101 розы.

После того, как букет был готов, обвиняемый вырвал его из рук продавца и попытался скрыться. Но его оперативно задержали сотрудники полиции.

За грабеж мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU