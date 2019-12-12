2019-12-12T04:24:27+03:00
Экономика

Бийск стал аутсайдером по стоимости и качеству жизни среди готродов России

Рейтинг базируется на официальных данных
Анастасия Корягина
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Бийск.Бийск.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Аналитики института территориального планирования «Урбаника» назвали самые доступные по стоимости и качеству жизни российские города. В пятерку лидеров вошли Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Среди аутсайдеров оказались Севастополь, Бийск и Уссурийск, сообщает РБК.

Сам рейтинг пока недоступен, поэтому невозможно узнать, какую позицию в нем заняла краевая столица. Но, по данным издания, эксперты оценивали города с населением свыше 173 тысяч человек.

Каждый город мог набрать максимально 100 баллов, которые складывались из показателей обеспеченности жильем (на человека), возможности покупки собственной квартиры, уровню текущих расходов на оплату коммунальных услуг, наличия современных торговых центров, уровню загруженности дорог, уровню преступности, благоустройства, наличию аэропорта, железнодорожного вокзала и так далее.

В институте территориального планирования «Урбаника» отметили, что рейтинг базируется на официальных данных Росстата и МВД, консультантов рынка недвижимости, синоптиков и других специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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