Алтайских чиновников подозревают в халатности и ущербе в 170 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-11T18:34:43+03:00

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Уголовное дело возбудили в отношении чиновников Михайловского района по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба". По данным следствия, они знали о самовольном захвате земель сельхозназначения местным предпринимателем, но ничего при этом не делали.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, администрация района предоставила в аренду ООО «Анатон» землю для мусорного полигона. Но предприниматель плюс к этому самовольно захватил еще один соседний участок.

- Более шести лет мужчина ненадлежащим образом утилизировал химические отходы на землях. Это повлекло за собой загрязнение окружающей среды. Ущерб составил более 170 миллионов рублей, - отметили в региональном СУСКе.

При этом должностные лица закрывали глаза, хотя достоверно знали о самовольном захвате земель.

В отношении директора ООО «Анатон» суд вынес обвинительный приговор, на его имущество наложили арест, однако администрация района отказалась взыскать с него денежные средства.

Расследование уголовного дела в отношении чиновников продолжается. Ранее в администрации района сотрудники ФСБ провели обыски. Но причина обысков предполагалась другая.

ИСТОЧНИК KP.RU