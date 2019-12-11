2019-12-11T07:00:53+03:00
Общество

Трассу под Барнаулом временно перекроют

Ограничения будут действовать 12 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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Из-за планового движения военных колонн под Барнаулом временно ограничат движение для всех видов транспорта на нескольких участках, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Ограничение движения будет действовать 12 декабря на участках:

- С 7-50 часов до 8-50 перекроют автодорогу «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт».

- С 12 - 10 часов до 13-10 часов на автодороге «садоводство «Горизонт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Сибирский».

- С 18 -50 до 21 -50 часов ограничат движение на автодороге «н.п. Бобровка – а/д Фирсово-Бобровка – н.п. Лесное – н.п. Б.Ключи».

- С 20 - 10 часов до 23 -10 - на автодороге «н.п. Контошино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».

- С 20 - 30 минут до 23 - 30 на автодороге «258 км автодороги Р-256 – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково».

Водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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