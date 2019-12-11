Алтай примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»
В шестой раз в Алтайском крае состоится настоящий фестиваль короткометражных фильмов. Он пройдет с 15 по 25 декабря.
В этот период в 85 регионах страны состоится более трех тысяч сеансов. Задействованы будут полторы тысячи площадок: кинотеатры, театры, университеты, библиотеки и даже торговые центры.
- В Алтайском крае показы короткометражного кино пройдут в кинозалах Змеиногорска, Кулунды, Благовещенки, Каменя-на-Оби, в концертном зале Дома культуры села Мамонтово, а также в кинотеатре «Премьера» и Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова в Барнауле, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры региона.
Для зрителей подготовили восемь разных программ: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа».
На все показы вход бесплатный.
12+
ИСТОЧНИК KP.RU