Барнаульцы смогут принять участие в кастинге на "Дом-2"

СЕГОДНЯ 05:11 2019-12-11T08:04:29+03:00

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У барнаульцев есть шанс попасть в "Дом-2". 14 декабря в Новосибирске пройдет кастинг на телешоу.

Как сообщается на сайте проекта, всех желающих ждут в баре "Синий иней" на ул. Советская, 18. Отбор будет идти с 12 до 20 часов. А затем 15 декабря команда будет работать в Томске (но это, конечно, для барнаульцев далеко).

Отметим, что в "Доме-2" барнаульцы уже бывали. Так, в 2008 году на популярное телешоу попал Олег Казанцев по кличке Казанова, который хотел добиться любви Оли Бузовой. Олег был владельцем сети детских магазинов, увлекался туризмом, бодибилдингом, тусовками в ночных клубах. А еще, что удивительно, был хорошим семьянином - у них с женой подрастала дочка.

А в 2017 году в проекте засветился барнаульский фитнес-тренер Руслан Минаков. Кстати, у него тоже была вторая половинка, но это не помешало молодому человеку с головой броситься в амурные дела. Он пытался покорить сердце Марго Овсянниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU