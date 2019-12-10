Военные перекроют в Алтайском крае трассу

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-10T15:53:28+03:00

Ограничения продлятся два дня

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Госавтоинспекция введет ограничение движения на алтайской трассе из-за планового перемещения военных колонн.

В частности ограничения будут действовать два дня.

10 декабря

С 21.20 до 00.20 проезд будет закрыт на автодороге «населенный пункт Баюновские Ключи – населенный пункт Лесное – автодорога Фирсово-Бобровка – населенный пункт Бобровка»;

С 22.15 до 1.15 закрыт проезд на автодороге «населенный пункт Полковниково – Р-256 «Чуйский тракт» – 257 км автодороги Р-256»;

С 22.25 до 1.25 11 декабря на автодороге «населенный пункт Полковниково – Р-256 «Чуйский тракт» – 267 км автодороги Р-256»;

11 декабря

С 14.10 до 17.10 на автодороге «населенный пункт Бобровка – автодорога Фирсово-Бобровка – населенный пункт Бобровка»;

С 14.40 до 17.40 на автодороге «257 км автодороги Р-256 – Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино»;

С 14.40 до 17.40 на автодороге «267 км автодороги Р-256 – Р-256 «Чуйский тракт» – 258 км автодороги Р-256» (Косихинский район).

ИСТОЧНИК KP.RU