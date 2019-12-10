Алтайский волейболист стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-10T15:02:00+03:00

Он был одним из самых результативных игроков

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Воспитанник алтайского волейбола Фёдор Воронков завоевал бронзовую медаль клубного чемпионата мира в составе команды «Зенит-Казань».

Этот турнир прошел в начале декабря в Бразилии. Организаторы, как сообщает «Алтайский спорт», сократили число участников до четырех. На матчи были приглашены финалисты прошлого розыгрыша европейской Лиги чемпионов, чемпион Южной Америки и бронзовый призёр чемпионата Азии.

Россияне провели четыре матча: сначала уступили бразильскому «Крузейро» - 0:3, затем переиграли катарский «Аль-Райан» - 3:1 и итальянскую «Чивитанову» - 3:2. В борьбе за «бронзу» «Зенит-Казань» оказался сильнее все той же катарской команды - 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

В двух матчах наш земляк был в числе самых результативных игроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU