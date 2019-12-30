В барнаульский аэропорт купят новый трап взамен сломавшегося во время ЧП

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-30T12:37:12+03:00

В ЧП обвиняют обвиняемым одного из сотрудников предприятия

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«Авиапредприятие»Алтай» объявило аукцион на поставку самоходного пассажирского трапа ABS-580 (или его эквивалента). Приобрести новое исправное оборудование в барнаульский аэропорт решили спустя 10 месяцев с момента ЧП, в котором пострадало несколько пассажиров, пишет Банкфакс.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,427 млн рублей. Желающие принять участие в торгах могут подать свои заявки до 15 января 2020 года, а итоги аукциона подведут 28 января.

Напомним, утром 12 февраля 2019 года шесть человек пострадали при падении с подведенного к самолету трапа. При посадке он сложился. Четверых людей госпитализировали, одна пострадавшая получила перелом таза. По данному факту возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691282" frameborder="0"></iframe> Видео падения пассажиров с трапа в барнаульском аэропорту.Видео: "Unusual Crimes Barnaul"

По версии директора авиапредприятия «Алтай» Виталия Архипенко, вероятной причиной надлома корзины трапа в аэропорту стало разрушение узлов крепления корпуса подшипника передней опоры. Трап прослужил более 20 лет и проходил глубокий осмотр ежегодно, а капитальный ремонт делали в 2012 году на предприятии в Белгороде. Не исключалось, что тогда на него установили некачественные или бывшие в употреблении детали.

Сейчас обвиняемым по делу проходит один из сотрудников предприятия. Дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 266 УК РФ («Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств ответственным лицом»). Установлено, что причиной разрушения явилась коррозия, возникшая из-за неудовлетворительного техобслуживания трапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU