2019-12-09T05:25:14+03:00
Спорт

«Алтай-Баскет» в гостях победил фаворита из Тамбова

Второй же матч завершился не в пользу барнаульской команды
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: Минспорта Алтайского краяФото: Минспорта Алтайского края
Изменить размер текста:

Барнаульский клуб в первом выездном матче из двух одержал очень важную победу над принципиальным противником.

Хорошо матч начал лидер «Алтай-Баскета» Дмитрий Злобин, сравняв счёт - 6:6. Потом игра проходила с переменным успехом. На последней секунде четверти Владимир Лидяев забросил мяч в проходе, что позволило «волкам» выиграть первый период со счётом 23:21.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, добрая половина второй четверти оказалась за тамбовчанами. На четвёртой минуте хозяева выигрывали уже «+9» после точного штрафного Антона Агеева. Но затем барнаульцы совершили ответный рывок благодаря уверенной игре Артёма Кузьмина. Сначала он перехватил мяч и в быстром отрыве вколотил его сверху, а затем ещё и попал из-за дуги - 35:39. Следом за дело взялся неудержимый Злобин, сокративший отставание до расстояния одного броска - 38:40. «АлтайБаскет» мог и вовсе уйти на большой перерыв в ранге лидера, но дальний бросок капитана Клима Мускулиса на последних секундах не залетел.

Третья четверть была крайне вязкой, хозяева пытались уйти в отрыв, но барнаульцы не позволяли им этого сделать. Красивейшую и сложнейшую «треху» с сиреной забросил Злобин, благодаря чему разница в счёте вновь стала минимальной - 50:52. В заключительной десятиминутке наступил перелом. Сверхдальним броском на последней секунде владения Валентин Назаров вывел нашу команду вперёд - 54:53. Это помогло собраться нашему белорусскому легионеру, который взял игру на себя и на кураже разразился серией точных бросков (за четыре минуты он набрал 10 очков подряд).

Концовка поединка в итоге превратились в формальность. Тамбовскую команду подвел низкий процент реализации дальних бросков. Итог — победа за «АлтайБаскетом» - 72:65.

К слову, второй выездной матч завершился проигрышем для баренаульцев — 56:89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель алтайского села попался на популярную схему мошенничества
Барнаульцы боятся падения глыб снега с крыши многоэтажки
В барнаульском парке начал таять каток и его временно закрыли
Жители Алтайского края заплатили большую часть налогов в срок
Почти все алтайские трассы открыты для движения
Барнаульцы теперь смогут добраться до Москвы на новом скором поезде
На должность главы Барнаула первым подал документы Андрей Крылов
На Алтае закрыли трассы на Новосибирск и Кузбасс
На Алтае в декабре проснулись бабочки
Две трассы закрыли на Алтае из-за непогоды
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует на этапе Кубка мира
На алтайской трассе произошло лобовое столкновение
Мошенники похитили 123 тысячи рублей у жительницы Барнаула
Из-за метели на Алтае начали перекрывать дороги
В домах жителей Ярового наконец-то стало тепло
Мужчина убил соседа, который хотел переписать дом на сожительницу
В Барнауле могут вырубить больше шести гектаров зеленой зоны под спорткомплекс
В Барнауле откроется 71 елочный базар
Замглавы Заринска ушла в отставку после скандала из-за связи с главой горсовета
На алтайский трассах подготовили стоянки для большегрузов