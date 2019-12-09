«Алтай-Баскет» в гостях победил фаворита из Тамбова

СЕГОДНЯ 05:24 2019-12-09T05:25:14+03:00

Второй же матч завершился не в пользу барнаульской команды

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Барнаульский клуб в первом выездном матче из двух одержал очень важную победу над принципиальным противником.

Хорошо матч начал лидер «Алтай-Баскета» Дмитрий Злобин, сравняв счёт - 6:6. Потом игра проходила с переменным успехом. На последней секунде четверти Владимир Лидяев забросил мяч в проходе, что позволило «волкам» выиграть первый период со счётом 23:21.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, добрая половина второй четверти оказалась за тамбовчанами. На четвёртой минуте хозяева выигрывали уже «+9» после точного штрафного Антона Агеева. Но затем барнаульцы совершили ответный рывок благодаря уверенной игре Артёма Кузьмина. Сначала он перехватил мяч и в быстром отрыве вколотил его сверху, а затем ещё и попал из-за дуги - 35:39. Следом за дело взялся неудержимый Злобин, сокративший отставание до расстояния одного броска - 38:40. «АлтайБаскет» мог и вовсе уйти на большой перерыв в ранге лидера, но дальний бросок капитана Клима Мускулиса на последних секундах не залетел.

Третья четверть была крайне вязкой, хозяева пытались уйти в отрыв, но барнаульцы не позволяли им этого сделать. Красивейшую и сложнейшую «треху» с сиреной забросил Злобин, благодаря чему разница в счёте вновь стала минимальной - 50:52. В заключительной десятиминутке наступил перелом. Сверхдальним броском на последней секунде владения Валентин Назаров вывел нашу команду вперёд - 54:53. Это помогло собраться нашему белорусскому легионеру, который взял игру на себя и на кураже разразился серией точных бросков (за четыре минуты он набрал 10 очков подряд).

Концовка поединка в итоге превратились в формальность. Тамбовскую команду подвел низкий процент реализации дальних бросков. Итог — победа за «АлтайБаскетом» - 72:65.

К слову, второй выездной матч завершился проигрышем для баренаульцев — 56:89.

ИСТОЧНИК KP.RU