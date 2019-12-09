Барнаульцы боятся падения глыб снега с крыши многоэтажки

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-09T04:47:50+03:00

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Жители краевой столицы недовольны работой управляющей компании, которая плохо следит за количеством снега на крыше. Падающий снег, превращающийся в глыбу льда, постят очевидцы в паблике «Barnaul22». Запись появилась в соцсетях вечером в воскресенье, 8 декабря.

-Второй день на крыше дома по адресу Ленина, 165 висит лестница и огромный кусок льда. УК, что ждём? Или, как обычно, пока на голову не упадёт? Прошу управляющую компанию «Столица» решить данную ситуацию, – пишет житель Барнаула Владислав.

Как сообщает «Толк», снег накопился на крыше дома по адресу: проспект Ленина,165. Оттуда уже постепенно валятся глыбы снега. Также сообщается, что там же торчит металлическая лестница, которая в любой момент может упасть. В управляющей компании заверили, что в курсе надвигающейся угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU