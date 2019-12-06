2019-12-06T11:12:48+03:00
Общество

На Алтай приехал лучший в мире повар, который готовит подкопченный суп

Искандар Слаев станет экспертом на чемпионате «Молодые профессионалы»
САПОЖКОВА Александра
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Искандар Слаев. Фото: МК на АлтаеИскандар Слаев. Фото: МК на Алтае
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На Алтае завершается чемпионат «Молодые профессионалы». Экспертом на площадке «поварское дело» выступил 21-летний Искандар Слаев. Ранее он стал победителем на международном чемпионате WorldSkills Russia.

Как рассказал повар, к мировому чемпионату он готовился года два-три. В первый день приготовил свекольный крем-суп, подкопченный на розмарине, с куриным яйцом. При этом ему пришлось закачивать в яйцо через шприц укропное масло и маринад на пиве.

- Причем блюдо надо было сдать ровно в срок. Даже если на пять минут опоздаешь, то ничего не засчитают, - говорит Искандар Слаев.

В региональном чемпионате принимали участие студенты со всего края. Они три дня готовили блюда из мяса, закуски и десерт. Награждение победителей состоится в последний день чемпионата, 6 декабря. Победители выйдут на всероссийский уровень, а затем на мировой. При удачном прохождении испытаний участники попадают в состав российской сборной «Поварское дело», пишет МК на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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