2019-12-06T09:15:41+03:00
Общество

В Бийске женщина купила банку горошка без единого зернышка

Об этом рассказали в социальных сетях
Иван ОЛЕКСЮК
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скрин видео/ "Инцидент Бийск".скрин видео/ "Инцидент Бийск".
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В сообществе «Инцидент Бийск» подписчики опубликовали видео с жалобой на банку консервированного горошка без единого зернышка.

- Вот такой «горошек» купили вчера в «Аниксе» на Колокольчике. Куда жаловаться, что продают такой некачественный товар? Чек сохранили! – пишет подписчица сообщества.

После этого некоторые подписчики усомнились в реальности ситуации.

- Как женщина со стажем в покупках могла купить банку с водой? Никогда не поверю в эту чушь! Мне кажется, что после вскрытия туда воду налили и всё, - пишет горожанка Алёна Макарова.

- Я как-то лет семь назад второпях купила упаковку шпикачек, прилетаю домой, вскрываю... Из пачки на меня лёгкий дух повеял... Проверяю наклейку с ценой - тихо матерясь на себя и продавцов, понимаю, что срок годности окончился ещё двумя наклейками назад. Да, наклейку меняли уже третий раз. Благо, чек был при мне. Морды сквасили, но деньги вернули, - пишет Мария Кардашева.

Вскоре на публикацию о пустой банке отреагировала и сама торговая сеть:

- Приносим свои извинения. Принесите банку из-под горошка в магазин, можно без чека, мы вернём вам деньги, - написали с аккаунта «Аникса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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