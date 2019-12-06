2019-12-06T08:32:12+03:00
Общество

На трассах Алтайского края снято временное ограничение движения

Его вводили из-за гололеда и плохой видимости на дорогах
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае открыли для движения трассы. Временное ограничение вводилось на автодорогах Бийск - Усятское – Соусканиха, Бийск - Карабинка — граница Республики Алтай, Бийск - Лесное – Амурское.

Меры были приняты из-за опасности для участников движения – гололеда и плохой видимости.

- Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме. Для ликвидации гололедных явлений на трассах Алтайского края задействовано порядка 300 единиц техники. Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности отказаться от дальних поездок, - сообщается на официальном сайте регионального Минтранса.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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