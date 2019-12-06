На трассах Алтайского края снято временное ограничение движения
В Алтайском крае открыли для движения трассы. Временное ограничение вводилось на автодорогах Бийск - Усятское – Соусканиха, Бийск - Карабинка — граница Республики Алтай, Бийск - Лесное – Амурское.
Меры были приняты из-за опасности для участников движения – гололеда и плохой видимости.
- Дорожные службы работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме. Для ликвидации гололедных явлений на трассах Алтайского края задействовано порядка 300 единиц техники. Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности отказаться от дальних поездок, - сообщается на официальном сайте регионального Минтранса.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
ИСТОЧНИК KP.RU