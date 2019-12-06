Потепление окутало Барнаул тоской и мраком
Если ад существует, то один из его филиалов может выглядеть, как сегодняшнее утро в Барнауле – во дворах снежная каша, в которой вязнут машины, на тротуарах скользко, что даже самые ловкие горожане теряют всю грациозность.
Утром на Красноармейском коммунальщики обрабатывали тротуар – щедро отсыпая лопатой толстый слой песка.
- Сказали обеспечить безопасность жителей, вот, стараемся, - меланхолично заметил мужик с лопатой.
По прогнозам синоптиков, 6 и 7 декабря ожидаются потепление и снегопад, дождь, гололёдные явления. В регионе действует штормовое предупреждение.
Дорожников бросили на борьбу с гололедом на проезжих частях и тротуарах, и посоветовали более интенсивно вывозить снег с улиц.
- Управляющим компаниям указано на необходимость следить за состоянием крыш домов, своевременно очищать их от снега и наледи. На придомовых территориях также следует вовремя убирать и вывозить снег, посыпать песком пешеходные дорожки, входные узлы, - пишет мэрия.
Управляющие компании должны очистить крыши от снега и наледи, ну и вы не зевайте.
ИСТОЧНИК KP.RU