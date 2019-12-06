2019-12-06T08:24:31+03:00
Общество

Потепление окутало Барнаул тоской и мраком

В городе тает снег, на дорогах и тротуарах каша, грязь и гололед
Иван ОЛЕКСЮК
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Погода как в Питере, только реалии барнаульские.Погода как в Питере, только реалии барнаульские.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Если ад существует, то один из его филиалов может выглядеть, как сегодняшнее утро в Барнауле – во дворах снежная каша, в которой вязнут машины, на тротуарах скользко, что даже самые ловкие горожане теряют всю грациозность.

Утром на Красноармейском коммунальщики обрабатывали тротуар – щедро отсыпая лопатой толстый слой песка.

- Сказали обеспечить безопасность жителей, вот, стараемся, - меланхолично заметил мужик с лопатой.

По прогнозам синоптиков, 6 и 7 декабря ожидаются потепление и снегопад, дождь, гололёдные явления. В регионе действует штормовое предупреждение.

Дорожников бросили на борьбу с гололедом на проезжих частях и тротуарах, и посоветовали более интенсивно вывозить снег с улиц.

- Управляющим компаниям указано на необходимость следить за состоянием крыш домов, своевременно очищать их от снега и наледи. На придомовых территориях также следует вовремя убирать и вывозить снег, посыпать песком пешеходные дорожки, входные узлы, - пишет мэрия.

Управляющие компании должны очистить крыши от снега и наледи, ну и вы не зевайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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