2019-12-06T04:24:55+03:00
Экономика

Самолеты Барнаул-Новосибирск начнут летать со 2 января

Время в пути составит 50 минут
Иван ОЛЕКСЮК
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Сколько будет стоить перелет пока не сообщается.Сколько будет стоить перелет пока не сообщается.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Субсидированный авиарейс Барнаул-Новосибирск начнет летать со 2 января. Пассажиров будут перевозить на самолете «Эмбраэр», время в пути составит 50 минут.

Предполагается, это будет удобно для барнаульцев, которые хотят успеть в Толмачево на рейсы Чита, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, а также целый ряд популярных международных направлений.

Как сообщает в региональном минтрансе, кроме направления на Новосибирск, в 2020 году будет продолжено выполнение ставших уже привычными и достаточно популярными для жителей нашего края, авиарейсов «Барнаул – Казань», «Барнаул – Красноярск» и «Барнаул – Томск». Такая договоренность с авиакомпаниями-партнерами уже достигнута, невысокая стоимость билета за счет субсидирования делает эти направления доступными и привлекательными. Из краевого бюджета в 2020 году на эти авиарейсы выделено 49 млн рублей, что на 12 млн рублей больше, чем в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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