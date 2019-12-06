СМИ: 83-летнюю жительницу Барнаула выгнали из дома дочь

СЕГОДНЯ 03:57 2019-12-06T03:58:49+03:00

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Катунь Катунь-24 выпустил сюжет о пенсионерке из Барнаула, которую собственная дочь якобы выставила на улицу.

- 30 лет назад Валентина Бакланова с мужем построили дом в Казенной Заимке для себя и для семьи дочери. Документы были оформлены на супруга, сама женщина прописана там не была. Муж скончался, Валентина попала в больницу с инсультом. За это время дочь переписала участок на себя. С тех пор родные люди видят друг друга теперь только в суде. Год Валентина жила у соседки, та умерла, и бабушке пришлось перебраться к сыну Сергею в однокомнатную квартиру, где и без Валентины теснится семья из трёх человек, - сообщает канал.

- История из серии фэнтези! Валентина Ивановна, которая даёт интервью, сидит непосредственно в своей двухкомнатной квартире (хотя корреспонденты называют квартиру однокомнатной) которую ей выдали аж в 1969г., с того же года она там и прописана! Дом, который стал камнем преткновения, всегда принадлежал её дочери и на это есть документы от 1987г. Дедушка, который там жил до смерти, попал в аварию в следствии которой стал инвалидом первой группы и жить в квартире на втором этаже не мог, естественно дочь забрала его к себе в частный дом. Валентина Ивановна приезжала туда только на выходные летом. А после смерти своего мужа стала претендовать на этот дом, как на совместно нажитое имущество, естественно, что суд отклоняет этот бред, - написала в паблике "Барнаул22" знакомая семьи Александра Благочевских.

ИСТОЧНИК KP.RU