2019-12-06T03:58:49+03:00
Общество

СМИ: 83-летнюю жительницу Барнаула выгнали из дома дочь

Теперь родные люди видятся только в суде
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
скрин видеоскрин видеоФото: информационный телеканал "Катунь 24"
Изменить размер текста:

Катунь Катунь-24 выпустил сюжет о пенсионерке из Барнаула, которую собственная дочь якобы выставила на улицу.

- 30 лет назад Валентина Бакланова с мужем построили дом в Казенной Заимке для себя и для семьи дочери. Документы были оформлены на супруга, сама женщина прописана там не была. Муж скончался, Валентина попала в больницу с инсультом. За это время дочь переписала участок на себя. С тех пор родные люди видят друг друга теперь только в суде. Год Валентина жила у соседки, та умерла, и бабушке пришлось перебраться к сыну Сергею в однокомнатную квартиру, где и без Валентины теснится семья из трёх человек, - сообщает канал.

- История из серии фэнтези! Валентина Ивановна, которая даёт интервью, сидит непосредственно в своей двухкомнатной квартире (хотя корреспонденты называют квартиру однокомнатной) которую ей выдали аж в 1969г., с того же года она там и прописана! Дом, который стал камнем преткновения, всегда принадлежал её дочери и на это есть документы от 1987г. Дедушка, который там жил до смерти, попал в аварию в следствии которой стал инвалидом первой группы и жить в квартире на втором этаже не мог, естественно дочь забрала его к себе в частный дом. Валентина Ивановна приезжала туда только на выходные летом. А после смерти своего мужа стала претендовать на этот дом, как на совместно нажитое имущество, естественно, что суд отклоняет этот бред, - написала в паблике "Барнаул22" знакомая семьи Александра Благочевских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае начнут отстрел лисиц из-за случаев бешенства
Алтайский депутат оказался наркоманом
В Бийске в районе АБ начали вырубать деревья
Барнаульские общественники предложили назвать колледж именем Евдокимова
Алтайскому футболисту Алексею Смертину грозит огромный штраф и лишение прав
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Барнауле выберут самую лучшую елочную игрушку
Перелет из Барнаула до Новосибирска подешевеет на 605 рублей
Квартиру с ритуальным магазином продают в Белокурихе
Декабрь встречает жителей Алтайского края мокрым снегом, дождем и штормовым предупреждением
В Бийске зарегистрировали пару, в которой жениху более 80 лет
Большинство жителей России предпочитают получать документы по старинке, а не через Госуслуги
Алтайские рыбаки устроили на озере ледовое побоище
На Алтае экстремал вылез из автомобиля на бешеной скорости и погиб
Барнаульские энергетики внедрили новую схему защиты оборудования
В Барнауле женщину пытали утюгом
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей
На Алтае появились олени с огромными рогами
Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев подал в отставку
Алтайские спасатели провели рейд по частному сектору
В Барнауле на проспекте Космонавтов восстановили освещение
Алтайским аграриям подарили "Нивы" и тракторы
Суд вынес суровый приговор матери, которая убила дочку и выбросила в пакете
В Барнауле сгорел автобус депутата
В Алтайском крае умер 9-летний ребенок после отравления «лимонадом»
Алтайский губернатор прочел поэму со сцены
Алтайский подросток устроил маскарад, чтобы украсть коробку с сигаретами
ВТБ в Алтайском крае увеличил выдачи ипотеки на 17%