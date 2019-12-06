На Алтае начнут отстрел лисиц из-за случаев бешенства

СЕГОДНЯ 03:31 2019-12-06T03:31:01+03:00

В этом году было отстреляно 1,1 тыс. этих животных. Фото: Виктория МИНАЕВА

Последний случай с бешенством произошёл в Красногорском районе

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На Алтае начнут отстрел лисиц из-за зафиксированных случаев бешенства. Инфицированные животные были обнаружены в Красногорском районе. Уже подписан соответствующий указ, разрешающий охоту.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на регионального министра экологии и природных ресурсов Владимира Попрядухина. По его словам, в этом году охотниками было отстреляно 1,1 тыс. этих животных.

- Кроме того, мы проводим вакцинацию от бешенства диких животных - было выложено порядка 156 тыс. вакцин, - цитирует издание министра.

По данным властей, в регионе насчитывается 11 неблагополучных пунктов по заболеваемости бешенством среди диких животных.

Как сообщалось, на прошлой неделе в селе Усть-Иша было зарегистрировано несколько случаев нападения бешеных лис на местных жителей. В селе введён карантин. Лисы начали выходить к поселениям из-за наступления голодного периода в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU