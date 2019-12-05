Алтайский депутат оказался наркоманом

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-05T16:17:58+03:00

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Один из народных избранников Поспелихинского сельсовета время от времени покуривал марихуану. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Как сообщили в краевом следственном комитете, в июле 2019 года мужчина на участке в одном из сел Поспелихинского района сорвал верхушки и листья дикорастущей конопли. Он собрал запрещенные вещества в пакет и унес к себе домой. В высушенном виде марихуаны накопилось около 856 граммов. Экс-депутат спрятал ее в пристройке у себя во дворе, иногда покуривал и хранил.

В во время расследования он признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также по решению суда бывший депутат встанет на учет в наркодиспансер.

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ИСТОЧНИК KP.RU