В Бийске в районе АБ начали вырубать деревья

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-05T14:34:14+03:00

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Местные жители бьют тревогу. Они считают, что лес на АБ рубят ради деловой древесины.

Сосны пилит бригада «Леспромэкспорта» - это предприятие, которое занимается обслуживанием лесов Бийска. Они валят деревья, которым, по мнению бийчан, еще можно было стоять десятки лет.

- Это в честь какого праздника деревья рубят? Мы тут живем, гуляем, радуемся. А тут такое! Мама родная! Обалдеть, - эмоционально комментируют ситуацию пенсионеры.

Как сообщает «Бийский рабочий», жители района хотели узнать у лесников, почему те начали рубки. По словам работников, сосны больные и могут нанести вред молодняку. Но активисты сомневаются в правомерности действий «Леспромэкспорта». Жители утверждают, что деревья на вид выглядят, как здоровые.

Бийчане считают, что рубки начали исключительно для извлечения выгоды. Ведь дерево можно пустить на заготовку, а обработкой древесины также предприятие занимается активно, и это едва ли не главный источник дохода фирмы.

Специалисты из «Леспромэкспорта» рассказали, что деревья вырубаются из-за заражения жуком-короедом. Это насекомое вредит не только растениям, но «жрет» и деревянные постройки, мебель и стены зданий. Поэтому так работники решили избавляться от вредителя. Специалисты обещают в ближайшие дни на месте показать признаки болезни, из-за которых были выпилены деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU