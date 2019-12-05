2019-12-05T13:15:31+03:00
Происшествия

Алтайскому футболисту Алексею Смертину грозит огромный штраф и лишение прав

Уроженец Барнаула помял машину соседа и уехал с места аварии
БОРЗОВ Денис
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Алексей СмертинАлексей СмертинФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайскому футболисту, бывшему игроку сборной России, директору по региональной политике РФС Алексею Смертину грозит лишение прав.

Как сообщает портал «Спорт-экспресс», уроженец Барнаула попал в аварию и скрылся с места ДТП.

Судя по информации источника, вечером 18 ноября Смертин, выезжал с дворовой территории и помял машину своего соседа. Ждать владельца пострадавшего авто он не стал, но написал ему смс, пообещав компенсировать ущерб.

Однако Алексей не учел, что могут быть и скрытые повреждения. Также примечательно, что поврежденный авто находится в лизинге и его можно ремонтировать только в авторизованных центрах, поэтому автосервис выставил счет на 300 000 рублей.

Так, помимо потери трети миллиона рублей, Смертин может лишиться прав. Видео с аварией будут изучать в ГИБДД. По правилам ПДД за оставление места аварии бывшего футболиста могут посадить на 15 суток или лишить прав на срок до полутора лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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