Перелет из Барнаула до Новосибирска подешевеет на 605 рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-05T12:40:45+03:00

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Перелет из Барнаула в Новосибирск подешевел на 600 рублей. Об этом рассказали на пресс-конференции в четверг, 5 декабря, в Минтрансе Алтайского края.

Раньше билет на самолет до столицы Сибири стоил 1800 рублей. Но в стоимость входил багаж. Теперь же долететь до Новосибирска за 1195 рублей можно только с ручной кладью. Если вы планируете взять с собой огромную сумку вещей, придется доплатить 500 рублей.

Цену решили снизить, судя по всему, из-за того, что желающих отправиться в такое путешествие не так много, как планировалось. Скорее всего, сказывается открытие маршрута в «мертвый сезон».

По данным Минтранса, зимой жители Сибири меньше летают. Но рейс до Новосибирска точно будет существовать до осени 2020 года. Далее перевозчик будут решать, оставлять ли его на зиму или с этим стоит повременить.

ИСТОЧНИК KP.RU