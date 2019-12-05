Квартиру с ритуальным магазином продают в Белокурихе

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-05T12:07:01+03:00

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В Белокурихе продают квартиру с бизнесом. Да с каким – ритуальным! Жилплощадь находится на ул. Советской, 4/1.

Необычная квартира расположена на первом этаже пятиэтажки. Продавец пояснил, что в ней два входа. Один в квартиру, другой – в магазин. Раньше владелец квартиры работал, не выходя из дома - в ритуальной службы «Галлея». Причем организация все еще открыта.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, часть жилой зоны расположена в пристройке. Данные об этом есть и в публичной кадастровой карты. Кстати, ритуальный магазин – это не единственная фирма, которая работает в доме. По соседству находится торговая точка цветов с доставкой. К слову, искусственных цветов в ней нет. Еще один пристрой в доме - супермаркет «Аникс».

Остальные квартиры в этом доме стандартные – однушки и двушки. А в объявлении продавца сообщается, что в квартире три комнаты (200 кв/м.) и свежий евроремонт.

Одна из комнат квартиры. Фото: Алтайский портал недвижимости

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ИСТОЧНИК KP.RU