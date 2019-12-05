2019-12-05T11:53:17+03:00
Общество

Декабрь встречает жителей Алтайского края мокрым снегом, дождем и штормовым предупреждением

Синоптики прогнозируют дожди, а спасатели рекомендуют управлять автомобилем крайне аккуратно
БОРЗОВ Денис
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Первый снег в БарнаулеПервый снег в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Первый месяц зимы в нашем регионе ожидается противоречивый. Изначально синоптики предполагали, что первая и третья неделя декабря встретит нас лютыми морозами до -30-35 градусов.

Однако «ближе к делу» ситуация улучшилась, даже чересчур. Так, уже в эту субботу, 7 декабря ожидается мокрый снег и дожди. Местами в крае потеплеет до +4 градусов, что не совсем свойственно для суровой сибирской зимы.

- Штормовое предупреждение: днем 6, сутки 7 декабре в Алтайском крае ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. Усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

Поэтому водителям следует крайне аккуратно ездить ранним утром в воскресенье, 8 декабря – ожидается гололедица и большое количество аварий. Алтайские спасатели рекомендуют не разгоняться. А если вы понимаете, что авария неминуема – приложить все усилия для того, чтобы не случилось лобового столкновения – выкрутить руль в противоположную от автомобиля сторону. По возможности врезаться в сугроб, забор или даже дерево. Это нанесет меньший ущерб для водителя и автомобиля. Перед столкновением также рекомендуется расслабиться, не напрягать руки на руке – это может привести к переломам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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