2019-12-05T11:32:07+03:00
Общество

В Бийске зарегистрировали пару, в которой жениху более 80 лет

У мужчины ясный ум и он галантно относится к супруге
САПОЖКОВА Александра
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Фото: Виктория Собина/Бийский рабочийФото: Виктория Собина/Бийский рабочий
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В Бийске на днях зарегистрировали красивую пожилую пару. Причем жениху было более 80 лет.

- Для меня это жених номер один в этом году, - рассказала специалист отдела ЗАГС по городу Бийску Светлана Суханова. - У него потрясающее чувство юмора, абсолютно ясная память и очень галантное отношение к своей супруге.

По словам Светланы, как только пара зашла в ЗАГС, сразу было видно - что для них это настоящий праздник. Сотрудники были просто восхищены ими.

В целом в 2019 году в наукограде люди женились чаще, чем в 2018-м. По данным на конец ноября, было заключено 1503 брака (в прошлом - 1481). Но есть браки, которые были зарегистрированы в этом году и в этом же году расторгнуты, пишет Бийский рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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