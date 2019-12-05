Большинство жителей России предпочитают получать документы по старинке, а не через Госуслуги

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-05T11:33:06+03:00

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Пять лет назад вступил в силу Указ президента России № 601, позволяющий оформлять паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и многие другие документы с помощью официального портала Госуслуг. При этом большинство жителей России по-прежнему предпочитают получать документы по старинке. Подробнее о преимуществах современной системы рассказала заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Барнаулу Оксана Никонова.

- Оксана Антоновна, скажите, какие услуги на сегодня может получить гражданин с помощью портала gosuslugi.ru?

- Управление по вопросам миграции помогает жителям использовать портал государственных и муниципальных услуг для оформления паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, для регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, снятия с регистрационного учета, получения адресно-справочной информации, оформления приглашения для иностранцев на въезд в Россию, дактилоскопической регистрации.

- Какие преимущества дает оформление документов именно в электронном виде, по интернету, по сравнению с традиционным визитом в подразделение по вопросам миграции?

- С 1 января 2017 года оплата госпошлины на портале gosuslugi.ru идет с 30-процентной скидкой от обычной стоимости. Например, если при непосредственном визите в управление для оформления паспорта взамен утраченного придется заплатить 1500 рублей, то при электронном оформлении – только 1050 рублей. За получение и обмен паспорта гражданина РФ через портал госуслуг вы заплатите 210 вместо 300 рублей, за заграничный паспорт нового поколения (для взрослых) – 3500 вместо 5000 рублей, для детей – 1750 вместо 2500 рублей, загранспапорта старого образца - 1400 вместо 2000 рублей, для детей – 700 вместо 1000 рублей. То есть экономия для семейного бюджета очевидна.

- Да, финансовая выгода ощутимая. А как насчет удобства?

- Электронный формат дает возможность получить госуслуги с любого компьютера с доступом в интернет, без очередей и в более короткие сроки. После того, как к нам поступила интернет-заявка, мы назначаем Вам время. То есть, вам нужно будет прийти к нам лишь один раз только за тем, чтобы забрать готовый паспорт. Само оформление при всех сданных документов занимает не более полутора часов.

- Какова процедура получения паспорта через портал госуслуг?

- Для начала нужно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Это можно сделать с любом отделе полиции или в подразделениях по вопросам миграции. Для регистрации необходимо подтвердить свою личность, то есть при заполнении формы указать СНИЛС, номер мобильного телефона, паспортные данные. После регистрации личного кабинета вы получаете код активации. Сотрудники полиции вам объяснят, как пользоваться порталом.

После того, как вы зарегистрировались, вы легко можете оформить паспорт или любой документ, просто зайдя в свой личный кабинет и заполнив соответствующий бланк. Оплата госпошлины производится также не выходя из дома, с помощью банковской карты или электронного кошелька.

- Насколько велика сегодня доля госуслуг, получаемых с помощью портала?

- К настоящему моменту количество госуслуг, оказываемых посредством портала, в нашем районе существенно увеличивается. Но хотелось бы гораздо большего. Просто не все еще знают, что можно получить государственные услуги более простым, электронным способом. А кто-то боится пользоваться современным способом работы с документами. На самом деле, бояться не стоит, ничего сложного здесь нет. Наоборот современные технологии существенно облегчают нашу жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU