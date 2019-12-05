2019-12-05T10:45:18+03:00
Происшествия

Алтайские рыбаки устроили на озере ледовое побоище

Любители порыбачить не поделили лунки, теперь одному из них грозит тюрьма
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Зимняя рыбалкаЗимняя рыбалкаФото: БОРЗОВ Денис
Изменить размер текста:

Алтайские рыбаки не поделили территорию и пустились в перепалку. В Бурлинском районе один мужчина ударил соперника ледорубом, отчего он едва не погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, драка случилась 4 декабря на Песчаном озере. Потерпевший нашел в водоеме свободные лунки и решил порыбачить прямо из них. Но не тут-то было. Спустя пару часов явился второй рыбак и заявил, что это его точка, и уходить с нее он не намерен.

После разговора на повышенных тонах с оскорблением началась драка. В ледовом побоище «хозяин» лунок взял бензобур и ударил по затылку второго рыбака. Потерпевший смог устоять на ногах, вызвал полицию и бригаду скорой помощи.

Врач-травматолог Славгородской больницы поставил диагноз: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, вдавленный перелом затылочной кости.

- На основании совершенного деяния, а также медицинской справки, сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Теперь «хозяину» лунок грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайскому футболисту Алексею Смертину грозит огромный штраф и лишение прав
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Барнауле выберут самую лучшую елочную игрушку
Перелет из Барнаула до Новосибирска подешевеет на 605 рублей
Квартиру с ритуальным магазином продают в Белокурихе
Декабрь встречает жителей Алтайского края мокрым снегом, дождем и штормовым предупреждением
В Бийске зарегистрировали пару, в которой жениху более 80 лет
Большинство жителей России предпочитают получать документы по старинке, а не через Госуслуги
На Алтае экстремал вылез из автомобиля на бешеной скорости и погиб
Барнаульские энергетики внедрили новую схему защиты оборудования
В Барнауле женщину пытали утюгом
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей
На Алтае появились олени с огромными рогами
Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев подал в отставку
Алтайские спасатели провели рейд по частному сектору
В Барнауле на проспекте Космонавтов восстановили освещение
Алтайским аграриям подарили "Нивы" и тракторы
Суд вынес суровый приговор матери, которая убила дочку и выбросила в пакете
В Барнауле сгорел автобус депутата
В Алтайском крае умер 9-летний ребенок после отравления «лимонадом»
Алтайский губернатор прочел поэму со сцены
Алтайский подросток устроил маскарад, чтобы украсть коробку с сигаретами
ВТБ в Алтайском крае увеличил выдачи ипотеки на 17%