Алтайские рыбаки устроили на озере ледовое побоище

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-05T10:45:18+03:00

Любители порыбачить не поделили лунки, теперь одному из них грозит тюрьма

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Алтайские рыбаки не поделили территорию и пустились в перепалку. В Бурлинском районе один мужчина ударил соперника ледорубом, отчего он едва не погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, драка случилась 4 декабря на Песчаном озере. Потерпевший нашел в водоеме свободные лунки и решил порыбачить прямо из них. Но не тут-то было. Спустя пару часов явился второй рыбак и заявил, что это его точка, и уходить с нее он не намерен.

После разговора на повышенных тонах с оскорблением началась драка. В ледовом побоище «хозяин» лунок взял бензобур и ударил по затылку второго рыбака. Потерпевший смог устоять на ногах, вызвал полицию и бригаду скорой помощи.

Врач-травматолог Славгородской больницы поставил диагноз: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, вдавленный перелом затылочной кости.

- На основании совершенного деяния, а также медицинской справки, сотрудники полиции приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Теперь «хозяину» лунок грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU