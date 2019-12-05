2019-12-05T09:36:50+03:00
Происшествия

На Алтае экстремал вылез из автомобиля на бешеной скорости и погиб

Теперь водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
БОРЗОВ Денис
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Заседание в судеЗаседание в судеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Майминском районе Республики Алтай два автомобиля гоняли на бешеной скорости. Чтобы испытать острые ощущения двое пассажиров вылезли из машин и повисли на дверях, после этого случилась авария с летальным исходом.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в июне этого года обвиняемый перевозил на переднем сидении пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности. Он во время движения вылез наполовину из автомобиля и сел на дверь. При этом автомобиль ехал со скоростью более 150 км/час. Опасные покатушки привели к аварии с попутным авто. В итоге пассажир обвиняемого получил тяжкий вред здоровью, а экстремал из второго автомобиля, который тоже висел на двери, скончался.

Возбуждено уголовное дело против 24 – летнего жителя Майминского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Водитель во время следствия признал вину, ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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