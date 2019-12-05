2019-12-05T08:53:57+03:00
Происшествия

В Барнауле женщину пытали утюгом

Парочка ее знакомых решила, что она украла деньги
Иван ОЛЕКСЮК
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Нападавших увезли в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).Нападавших увезли в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).Фото: Олег УКЛАДОВ
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Даже самых порядочных людей алкоголь может превратить в животных. Вот вам заурядная история из жизни темного Барнаула.

Вечером 29 ноября в квартире по адресу 1-я Западная, 55 собралась компания в виде двух ранее судимых джентльменов (60 и 41 год каждому) и 54-летней дамы, которая также имела в своем резюме ходку в колонию, пишет «Unusual Crimes Barnaul».

Граждане беспощадно пили крепкий алкоголь, ходили за добавками. В какой-то момент дама оставила кавалеров, отправившись вздремнуть. Позже собутыльники стали её будить и говорить, что она украла деньги. Та, конечно, не призналась. Знакомые начали избивать женщину руками и ногами. Один из них взял утюг, включил его и обжог ягодицы.

Ей удалось сбежать из комнаты в общий коридор, соседи вызвали полицию. В результате женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой, переломами рёбер, множественными ушибами и ожогами, а нападавших увезли в СИЗО за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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