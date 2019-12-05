На Алтае появились олени с огромными рогами

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-05T08:32:37+03:00

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Алтайские ученые вывели новую породу оленей, которые более приспособлены к окружающей среде, к тому же, их рога значительно больше, чем у сородичей. Новые особи алтае-уссурийских оленей позволят расширить генофонд животных и сделают их разведение выгоднее.

Новые олени выводились внутри популяции, их не скрещивали с другими представителями вида. Животные стали больше, они лучше размножаются, а их рога «выросли» на 20-30%. Отдельные особи дают до 2,5 кг пантов.

- В 2009 году в регионах, где занимаются пантовым оленеводством, насчитывалось порядка 17 тыс. таких оленей, - в Алтайском крае более 9 тыс., в Республике Алтай - 8 тысяч. Олени давали меньше пантов, и хозяйства начали сокращать поголовье. Поголовье упало всего до 5 тыс. этих животных. Чтобы сохранить генофонд и улучшить его, мы занялись выведением породы пятнистых оленей, в которой закреплены основные признаки этого вида животных, - рассказал в беседе с ТАСС замдиректора по науке ФАНЦА Василий Луницын.

Поголовье новой породы насчитывает около тысячи животных. Они живут в хозяйстве «Искра», там их и выводили. Сейчас спрос на новых оленей растет, поэтому скоро их поголовье увеличится.

Оленями уже интересуются охотхозяйства европейской части России, также и страны СНГ. Например, партию рогатых уже купили бизнесмены из Азербайджана.

К слову, разведением маралов и оленей в России занимаются лишь в нескольких регионах. А Республика Алтай и Алтайский край – основной ареол обитания рогатых в стране. Это около 80 тысяч особей. В их пантах очень много полезных элементов. Они тонизируют, укрепляют организм и повышают стрессоустойчивость.

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В сезон срезки рогов на пантовые ванны в наш регион едут туристы с разных уголков страны. Во-первых, панты именно алтайского марала признаны самыми эффективными во всем мире. Во-вторых, во время сезона срезки, когда панты еще свежие, их целебное действие наиболее ощутимое (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU