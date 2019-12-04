Барнаульских пенсионеров вынудили избавиться от домашнего хозяйства

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-04T08:56:23+03:00

Люди держали кур и кроликов, но соседи подали в суд

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В барнаульском поселке Казённая Заимка произошел раздор между соседями из-за кур и кроликов. В одном дворе хозяева разводили животных, а в другом стали недовольны запахом со скотного двора. Люди обратились в суд, и он постановил ликвидировать животных и запретил брать новых, сообщают «Вести-Алтай».

Владимир Беломытцев, житель Казённой Заимки:

— Мы с женой пенсионеры, и не требуем, чтобы нам повысили пенсии. На девять тысяч можно прожить? Президент с экрана говорит: поощряйте самозанятых, а что происходит у нас?

Семья с двумя детьми не пожелала мириться с курятником Беломытцевых, который вплотную прилегает к их забору и летом портит воздух.

Ольга Лукианенко, жительница Казённой Заимки:

— У нас вход в дом и окно кухонное расположены вблизи этой постройки, что создавало некомфортные условия. Постоянно эта вонь стояла.

Ольга Лукианенко, жительница Казённой Заимки. Фото: скриншот видео vesti22.tv

Жалобы недовольных соседей оборачивались проверками ветнадзора и Роспотребнадзора. Проверяли содержание животных, брали пробы воздуха. Нарушений не обнаружили. Требование снести курятник суд не поддержал. Но семья Лукианенко нашла выход — обратилась к градостроительному регламенту и выяснила, что земли в поселке Казённая Заимка разрешено использовать только под жилищную застройку. Чтобы заниматься подсобным хозяйством, необходимо получить разрешение через процедуру общественных обсуждений.

Решение суда взволновало многих жителей поселка. Под угрозой множество подсобных хозяйств, почти каждый второй тут держит животных: и коров, и свиней, и даже лошадей. Получается, из-за прецедента с Беломытцевыми любой в поселке может аналогично запретить соседям держать хозяйство.

Разрешение на ведение личного подсобного хозяйства Владимир Беломытцев не получил. Это невозможно, если есть хотя бы один голос против. Семья Лукианенко считает, что справедливость восторжествовала, а Беломытцев настроен бороться дальше. 10 декабря суд будет рассматривать его апелляционную жалобу.

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ИСТОЧНИК KP.RU