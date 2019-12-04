552 километра намотали мотолыжники на празднике «Алтайская зимовка»

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-04T08:48:05+03:00

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В минувшие выходные состоялось долгожданное открытие зимнего туристического сезона. Праздник «Алтайская зимовка» объединил не только тех, кто любит отдыхать, но и тех, кто активно занимается спортом.

В Топчихе в шестой раз прошли гонки мотолыжных экипажей (скийоринг). И это только в рамках «Алтайской зимовки». В целом же район уже 15 раз принимал краевые соревнования в этой дисциплине спортивного туризма.

В этот раз покорять снежную трассу приехали 92 спортсмена. Самому младшему из них только исполнилось девять лет. А вот ветеран отметил полувековой юбилей. Так что интерес к скийорингу по-прежнему отмечается среди всех возрастов туристов.

- Всего состоялось восемь заездов – по два в своем зачетном классе. Каждый заезд продолжался по десять минут. За это время мотолыжный экипаж должен был «намотать» как можно больше кругов по кольцевой трассе. Средний результат - десять кругов за один заезд. Длина кольца 600 метров. В итоге общий «пробег» 46-ти экипажей по этому воображаемому стадиону - 552 километра! – говорит Виктор Пантыкин, главный судья соревнований.

Соревнования по скийорингу на "Алтайской зимовке" (фото: Денис Шевчук)

В итоге победителями в своих группах стали Леонид Сибиряков и Алексей Бобров (мотоклуб «Барс», Барнаул), Роман Хиль и Иван Филонов («Горизон», Барнаул), Александр Кубасов и Иван Шишкин («Барс», Барнаул), Даниил Воробев и Александр Чернега («Горизон», Барнаул), а также Артем Казаковцев и Иван Меркулов («Барс», Барнаул).

По итогам командного зачета первое место досталось «Барсу», от него на три очка отстал «Горизон». «Бронзу» увез мотоклуб «МоКон» (Новосибирская область).

Примечательно, что, несмотря на неугасающую популярность скийоринга уже на протяжении нескольких десятилетий, эти соревнования оказались на грани срыва. При этом подготовка к ним началась еще в октябре.

- За неделю до старта ГУВД Алтайского края наложило вето о запрещении всех соревнований в рамках «Алтайской зимовки». Мотив простой - решили выполнять распоряжение Правительства РФ аж от апреля 2014 года! – сетует Виктор Пантыкин. - Так мы только увеличим детскую преступность. Не секрет, что за последние годы число мотоклубов в крае сократилось почти в пять раз! И эта тенденция продолжается. В этом есть и ваша «заслуга». Давайте работать в тесном сотрудничестве со спортивными федерациями, техническими клубами, а не «махать шашкой». Впереди «Кубок Победы», мотопробег в честь 75-летия Победы в ВОВ…

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ИСТОЧНИК KP.RU