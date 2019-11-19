Рецидивист убил друга, у которого жил после освобождения

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-19T15:48:21+03:00

Он может вернуться за решетку еще на 15 лет

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В городе Барнауле под суд может пойти 55-летний житель краевой столицы, которого обвиняют в убийстве приютившего его приятеля.

Буквально в сентябре мужчина вышел на свободу. Так как своего места жительства у него не было, его приютил знакомый, с которым они вместе отбывали наказание. Мир и покой в доме закончился в минувшее воскресенье, 17 ноября.

- В этот день мужчины в компании гостей употребляли спиртные напитки. Во время застолья между хозяином дома и обвиняемым произошел конфликт, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Рецидивист схватился за топор и несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Если вина подозреваемого будет доказана, то он может вернуться за решетку на 15 лет.

В настоящее время ведется сбор доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU