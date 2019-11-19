2019-11-19T15:00:21+03:00
Происшествия

Два друга из Заринска до смерти забили 40-летнего мужчину

Свою вину они признали лишь частично
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае под суд пойдут двое жителей города Заринска. Их обвиняют в жестоком избиении мужчины.

Дело было в июне этого года. Двое мужчин 26-ти и 27-ми лет только что вышедшие из одного из баров Заринска, болезненно отреагировали на замечание 40-летнего незнакомого мужчины, который указал им на недостойное поведение.

- Друзья избили мужчину, нанеся несколько ударов, в том числе, по голове. Через несколько дней потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы в медицинском учреждении, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет.

На стадии предварительного следствия друзья свою вину признали частично. Они утверждали, что не хотели причинять незнакомцу смерть. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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