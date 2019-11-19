2019-11-19T14:49:09+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя чертову дюжину людей

Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Женщина прописала 13 человек, но жить никого не пустилаЖенщина прописала 13 человек, но жить никого не пустилаФото: Анна СЕМИНА
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Жительница города Барнаула заработала судимость за фиктивную прописку в своем доме 13 человек.

Как установило следствие и суд, женщина, у которой в собственности была квартира в доме, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, прописала на своей жилплощади 13 человек. Соответствующие данные она подала в органы миграционного учета. При этом предоставлять им жилье она не планировала, а прописку решила оформить исключительно за денежное вознаграждение.

Тем самым ее деяния попали под статью уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания».

- В ходе судебного заседания женщина свою вину признала в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Вынося решение, судья учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал жительницу Барнаула на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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