Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя чертову дюжину людей
Жительница города Барнаула заработала судимость за фиктивную прописку в своем доме 13 человек.
Как установило следствие и суд, женщина, у которой в собственности была квартира в доме, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, прописала на своей жилплощади 13 человек. Соответствующие данные она подала в органы миграционного учета. При этом предоставлять им жилье она не планировала, а прописку решила оформить исключительно за денежное вознаграждение.
Тем самым ее деяния попали под статью уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания».
- В ходе судебного заседания женщина свою вину признала в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Вынося решение, судья учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал жительницу Барнаула на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU