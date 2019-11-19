Виктор Томенко пригрозил «коммунальными» отставками

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-19T14:28:13+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил готовность муниципалитетов к уже наступившему отопительному сезону и пригрозил кадровыми отставками тем, кто не получил паспорт готовности.

На сегодняшний день 91% муниципальных образований получили паспорта готовности. Об этом главе региона на аппаратном совещании сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Если говорить простыми словами, готовы к зиме 127 муниципалитетов из 139. Конечно, это на 11% больше, чем годом ранее, но проблемные участки еще есть и с ними надо разбираться в срочном порядке.

- Я говорил, что у краевых властей есть понимание всей сложности по отдельным территориям, например, Яровому, Алейску. В то же время я обещал публично на весь край во время заседаний нашей комиссии, на заседаниях Правительства края, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут «в опасную зону» с точки зрения кадровых решений. Я это говорил, и это должно дойти до логического завершения. Каждый случай должен быть разобран, причины проанализированы, а проекты решений должны лежать у меня на столе. Это то, что мы должны сейчас сделать, - отметил Виктор Томенко.

Не исключено, что если проблемы не будут решены, кадровых перестановок не избежать. Разбор каждого отдельно взятого муниципального образования состоится на другом совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU